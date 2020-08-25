Bakırköy'de metrobüs alev alev yandı

25 Ağustos 2020 Salı, 11:28





İncirli durağından hareket eden ve Merter durağına istikamet eden içi yolcu dolu metrobüs saat 11.10 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. D-100 Ankara yönü bir süreliğine trafiğe kapatıldı, araçlar yan yola yönlendirildi. Yangın nedeniyle hem metrobüs seferlerinde hem de Kabataş-Bağcılar tramvay seferlerinde aksama yaşandı.

Yurttaşlar olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yangın çevresinden uzaklaştırıldı. Saat 12.00 itibariyle metrobüs seferleri normale döndü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.



