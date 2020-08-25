Bakırköy'de metrobüs alev alev yandı
İstanbul'da seyir halindeki ve dolu metrobüs, İncirli durağından hareket edip Merter durağına varmak üzereyken alev aldı. Yolcular kendilerini panik içinde dışarı atarken, itfaiye ekiplerinin alev topuna dönen araçtaki yangını kısa süre içerisinde söndürdü.
İncirli durağından hareket eden ve Merter durağına istikamet eden içi yolcu dolu metrobüs saat 11.10 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. D-100 Ankara yönü bir süreliğine trafiğe kapatıldı, araçlar yan yola yönlendirildi. Yangın nedeniyle hem metrobüs seferlerinde hem de Kabataş-Bağcılar tramvay seferlerinde aksama yaşandı.
Yurttaşlar olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yangın çevresinden uzaklaştırıldı. Saat 12.00 itibariyle metrobüs seferleri normale döndü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
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