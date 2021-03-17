Bakırköy'de süpermarkette silahlı soygun
Bakırköy'de iki şüpheli ellerinde silahlarla girdikleri süpermarketten bir miktar para alarak kayıplara karıştı. Polis soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.
Soygun, Kartaltepe Mahallesi Pelinli Sokak'ta saat 20.00 sıralarında gerçekleşti. Bir süpermarkete giren 2 şüpheli, silahları kasiyerlere doğrultarak paraları vermelerini söyledi.
Şüpheliler, kasadaki bir miktar parayı alıp, kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Ekipler, marketin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini birer birer izledi. Polisin kaçan soyguncuları yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.
Video Haberler
- Boğaziçililer hakim karşısına çıkıyor
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
En Çok Okunan Haberler
- Hande Sarıoğlu'nun yeni adresi belli oldu
- Ali Koç'tan otomotiv sektöründe rekor yatırım açıklaması
- İstiklal Marşı sessiz okunsun
- Koca'ya 'illallah' dedirttiler
- Eğitime ara verildi
- Başsavcılık'tan Öcalan açıklaması
- Peskov'dan Suriye açıklaması
- Koronavirüs aşısı olanlarla ilgili flaş karar
- Ekrem İmamoğlu davasında karar açıklandı
- Koca, vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı