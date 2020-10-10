Bakü ve Erivan arasında esirlerin değişimi konusunda anlaşma sağlandı

Bakü ve Erivan, Moskova'da ateşkes kararı aldı. İki ülke ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimi konusunda da anlaştı

cumhuriyet.com.tr
10 Ekim 2020 Cumartesi, 03:09
Bakü ve Erivan arasında esirlerin değişimi konusunda anlaşma sağlandı
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Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan ateşkese varılması konusunda anlaşmaya vardı. 

Azerbaycan ve Ermenistan, ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimi konusunda da anlaştı.

Azerbaycan ile Dağlık Karabağ bölgesindeki Ermeniler arasında 29 Eylül’de başlayan çatışmalarda en az 250 kişi hayatını kaybetti.  

Kremlin, Dağlık Karabağ’da tarafların askeri faaliyetleri durdurması çağrısında bulunmuştu. Rusya'nın çağrısı üzerine dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'ın ev sahipliğinde Moskova'daki Rusya Dışişleri Bakanlık konutunda Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov bir araya gelmişti.  







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