Cumhuriyet Gazetesi Logo
130 milyonluk yıldızla takas edilebilir... Arda Güler için flaş transfer iddiası!

130 milyonluk yıldızla takas edilebilir... Arda Güler için flaş transfer iddiası!

18.12.2025 09:53:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
130 milyonluk yıldızla takas edilebilir... Arda Güler için flaş transfer iddiası!

Real Madrid'de son haftalarda gözden düşen ve form düşüklüğü yaşayan Arda Güler için gündem yaratacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz devi Liverpool'un transfer gündemine gelen Arda Güler, İspanyol basınına göre Avrupa futbolunu sarsacak bir takasla takımdan ayrılabilir.

Real Madrid'de Xabi Alonso'nun teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından sezona etkili bir başlangıç yapan Arda Güler, son haftalarda zaman zaman ilk 11'deki yerini kaybetmeye ve form düşüklüğü yaşamaya başladı.

El Nacional'in haberine göre; Alonso ile Arda'nın arası Manchester City maçının ardından bozuldu. Haberde, ikili arasında hararetli bir tartışma yaşandığı iddia edildi.

Türk futbolcunun, takımın yıldızlarından Jude Bellingham'la da arasının iyi olmadığı ileri sürüldü ve İngiliz futbolcunun uzun süreli sakatlığını atlatıp geri dönmesinin Arda Güler'in performansına olumsuz yansıdığı savunuldu.

ARDA GÜLER - FLORİAN WİRTZ TAKASI GÜNDEMDE

Haber detayında, Arda hakkında sürpriz bir transfer iddiasına da yer verildi. Buna göre; Liverpool ve Real Madrid arasında Arda Güler ile Florian Wirtz'in takasını içeren bir transfer gündeme geldi.

20 yaşındaki futbolcuya daha önce de ilgi gösteren İngiliz kulübünün, Real'de yaşanan bu gelişmelerin ardından Arda'yı transfer etme fırsatını değerlendirmek istediği belirtildi. Liverpool'un bu transfer için sezon başında 130 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı ancak şu ana kadar istediği verimi alamadığı Wirtz'i takasta kullanabileceği iddia edildi.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun da Leverkusen'de birlikte çalıştığı Alman futbolcuyla yeniden bir araya gelmekten memnun olacağı ifade edildi.

Liverpool'un bu transferin gerçekleşmesi için Madrid'den Arda'nın yanı sıra önemli bir miktarda bir bonservis bedeli de talep etmesi bekleniyor.

İlgili Konular: #arda güler #real madrid #Florian Wirtz

İlgili Haberler

Arda Güler 11'de başladı: Real Madrid kupada 3 golle turladı!
Arda Güler 11'de başladı: Real Madrid kupada 3 golle turladı! İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid, Talavera deplasmanında 3-2 kazanıp son 16 turuna kaldı. Arda Güler'in ilk 11'de başladığı maçta Real Madrid'in gollerini Kylian Mbappe (2) ve Manu Farrando (kendi kalesine) kaydetti.
Rekor kırdı: Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti!
Rekor kırdı: Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti! Arda Güler’in güncel piyasa değeri 30 milyon Euro'luk artışla 90 milyon Euro'ya yükseldi. Milli futbolcu, Türk futbol tarihinin en değerli oyuncusu olarak rekor kırdı.
Celta Vigo mağlubiyeti sonrası... Arda Güler, İspanya'da manşetlerde!
Celta Vigo mağlubiyeti sonrası... Arda Güler, İspanya'da manşetlerde! İspanya LaLiga'da Real Madrid, evinde sürpriz bir yenilgi aldı. Xabi Alonso'nun ekibi Celta Vigo'ya 2-0 mağlup olurken karşılaşmanın ardından İspanyol basını, milli futbolcu Arda Güler'in performansını değerlendirdi.