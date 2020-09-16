Bakü'den Galatasaray'a Atatürk jesti

Galatasaray'ın UEFA elemesindeki rakibi Neftçi Bakü, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi, bizim kederimizdir" sözünü taşıyan pankartı maçın oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadı'na asacak.

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2020 Çarşamba, 12:08
Bakü'den Galatasaray'a Atatürk jesti
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Galatasaray'ın UEFA elemesindeki rakibi Neftçi Bakü, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi, bizim kederimizdir" sözünü pankart haline getirip maçın oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadı'na asacak.

Neftçi Bakü'nün bu pankart için UEFA'dan onay beklediği öğrenildi.

Maç yarın TSİ 19.00'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak.


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