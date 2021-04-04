Bakû’ya da siyasi atama

04 Nisan 2021 Pazar, 02:00

Türkiye’nin Bakû Büyükelçiliği’ne eski AKP milletvekili Cahit Bağcı atandı. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla 13 ülkeye yeni büyükelçi atandı. Buna göre Roma Büyükelçiliği’ne Ömer Gücük, Madrid Büyükelçiliği’ne Burak Akçapar, Vorşova Büyükelçiliği’ne Cengiz Kamil Fırat, Bağdat Büyükelçiliği’ne Ali Rıza Güney, Yeni Delhi Büyükelçiliği’ne Fırat Sunel, Abu Dabi Büyükelçiliği’ne Tugay Tunçer atandı.

Bakû için liste değişti

Geçen aralık ayında 54 büyükelçilik ve daimi temsilciliğe yapılacak atamalar belirlenmiş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yeni büyükelçileri arayarak yeni görev yerlerini tebliğ etmişti. Dün yapılan 13 atamadan 12’si o listeden olurken Bakû Büyükelçiliği için belirlenen eski Doha Büyükelçisi olan Ahmet Demirok’un bu göreve ataması yapılmadı ve Bakû Büyükelçiliği’ne 2007-2015 yılları arasında AKP’den Çorum milletvekili olan Cahit Bağcı atandı. Aralık ayında açıklanan listede Berlin Büyükelçiliği için belirlenen Ahmet Başar Şen’in ataması halen yapılmadı. Berlin için de siyasi bir atama yapılabileceği konuşuluyor. l ANKARA