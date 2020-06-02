Bal üretimine destek şart

02 Haziran 2020 Salı, 02:00

Türkiye, pek çok tarımsal üründe üretim kapasitesiyle dünyada ilk sıralarda yer alsa da dış ticarette aynı başarıyı gösteremiyor. Bu ürünlerden biri bal. 2019’da 108 ton bal hasadı yapıldı. İhracat ise yıllara göre değişkenlik göstermekle birlikte 2-5 bin ton aralığında sınırlı kalıyor.

TARLADAN SOFRAYA GÖZETİM

Altıparmak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, “Çam balının dünya üretimi kısıtlı iken ülkemizin önemli bir üretim potansiyeli var. Ancak maalesef bal ve arı ürünlerinde dünya pazarlarında son sıralarda yer alıyoruz” dedi. Altıparmak, “Gıda güvenliği ve hijyenine uygun ve dünyanın talep ettiği kalitede bir bal üretimi gerçekleştirilmeli, arıcıyı ve ihracatçıyı desteklemeliyiz” diye konuştu.

Özen Altıparmak ile sektörde yaşanan sıkıntıların yanı sıra hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projelerini de konuştuk.

Balparmak Arıcılık Akademisi projesi ile kadınları ve gençleri sektöre kazandırmayı hedeflediklerini ve balın yanı sıra arısütü, polen, propolis gibi katma değerli arı ürünleri üretiminin artırılmasını amaçladıklarını anlatan Altıparmak, diğer projelerine ilişkin ise şu bilgileri verdi: “Bu projenin eğitimlerine 2018’de, Muğla’da başladık. Bunun yanı sıra 2015’te Arıcım projesini hayata geçirdik. Dijital dönüşüm ile 13 bin arıcının sistemde en güncel verisiyle tanımlanmasını yaptık. Arıcıdan alınan tüm numunelerde ve numunenin temsil ettiği her partide uygulanan barkod sistemi ile tarladan sofraya izlenebilirlik sağladık.”

50 İLDE 70 BİN KİŞİYE ULAŞACAK

Balparmak’ın TEMA Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirdiği “Arılar Varsa Yarınlar Var” projesi ile 50 ilde, 46 bin 500’ü çocuk olmak üzere toplamda 70 bin kişiye ulaşılması amaçlanıyor. 3 yıl sürecek proje ile 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine iki ders saatini kapsayan eğitimler veriliyor.