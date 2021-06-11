Balad Hava Üssü’ne Katyuşa füzesi atıldığı bildirildi

11 Haziran 2021 Cuma, 04:00

Irak güvenlik yetkilierinin verdiği bilgiye göre üç roket üsse yakın bir köye, ikisi de uçakların bakımında uzman bir ABD şirketinin genel merkezinin yakınına düştü. Olayda herhangi bir can kaybı olmadı. Bu saldırının ardından Bağdat Havalimanı yakınlarındaki ABD ordusuna ait Victoria Askeri üssü de yine Rus yapımı Katyuşa füzeleri ile saldırıya uğradı. Yetkililer söz konusu saldırıda da can kaybı ya da yaralanma olmadığını bildirdi.

KUDÜS GÜCÜ KOMUTANI IRAK’TA

Öte yandan İran Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, iki hafta önce “terör” suçlamasıyla tutuklanan Haşdi Şabi lideri Kasım Müslih’in serbest bırakılmasından saatler sonra Bağdat’a gitti. Üst düzey kaynaklar ziyaretin Başbakan Mustafa el-Kazimi hükümeti ile koordineli olarak gerçekleştirildiğini aktardı. Irak hükümeti henüz Muslih’in serbest bırakılmasına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak üst düzey bir yetkili, Irak yargısının Müslih’i hapse mahkûm etmek için yeterli ve ikna edici kanıt bulamadığını belirtti.