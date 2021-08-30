Balçova'da çocuklara Zafer Bayramı şenliği
Balçova’da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar için bir şenlik düzenlendi. Başkan Fatma Çalkaya, “Çocuklarımıza her fırsatta şanlı tarihimizi ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatacağız” dedi.
Balçova’da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar için bir şenlik düzenlendi. Başkan Fatma Çalkaya, “Çocuklarımıza her fırsatta şanlı tarihimizi ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatacağız” dedi.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümünde Balçova Belediyesi, ilçedeki çocuklar için şenlik düzenledi. Kitabın ve bilginin öneminin anlatıldığı Hayal Dünyası isimli tiyatro oyunun ardından masal kahramanları çocuklara eğlenceli dans etkinlikleri yaptırdı. Balçova Belediyesi Spor Müdürlüğü ekipleri de çocuklara halat çekme, çuval yarışı gibi unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oynattı. Çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker dağıtıldı.
Çocuklarla birlikte etkinliklere katılan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Bağımsızlığımızın şanlı tarihini ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü çocuklarımıza farklı bir şekilde anlatmak istedik. Hem bilginin önemini hem de bağımsızlığını eğlenerek öğrendiler. Biz, her fırsatta Cumhuriyet değerlerimizi çocuklarımıza anlatacağız” diye konuştu.
Balçova’da üç gün sürecek olan Zafer kutlamaları, Cenk Bosnalı ve Kaset Gurubu konserleri ile devam edecek.
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