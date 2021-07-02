Balçova'dan Ukrayna'ya dostluk köprüsü

02 Temmuz 2021 Cuma, 07:14

İmza töreni için Balçova’ya gelen Bilhorod-Dnistrovskiy Belediye Başkanı Vitalii Hrazhdan ve beraberindeki resmi heyet Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya’yı ziyaret etti. Balçova Belediye Meclisi üyelerinin de katıldığı toplantıda, iki kentin tanıtımları yapıldı. Belediye Başkanları Fatma Çalkaya ve Vitalii Hrazhdan’ın imzaladığı protokolün ardından Başkan Çalkaya, konuk heyete semtevleri, kadın kooperatifi, spor tesisleri ve engelli rehabilitasyon merkezini gezdirerek yaptıkları hizmetleri yerinde anlattı. Balçova’nın ve İzmir’in tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını ifade eden Bilhorod- Dnistrovskiy Belediye Başkanı Vitalii Hrazhdan iki kentin kardeşliğinin güçlenerek büyüyeceğine inandığını ifade etti