Balçova'dan Ukrayna'ya dostluk köprüsü

Balçova Belediyesi ile Ukrayna’nın Bilhorod-Dnistrovskiy Belediyesi arasında turizm, ticaret, kültür alanlarında işbirlikleri geliştirmek amacıyla kardeş kent protokolü imzalandı.

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2021 Cuma, 07:14
Balçova'dan Ukrayna'ya dostluk köprüsü
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İmza töreni için Balçova’ya gelen Bilhorod-Dnistrovskiy Belediye Başkanı Vitalii Hrazhdan ve beraberindeki resmi heyet Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya’yı ziyaret etti. Balçova Belediye Meclisi üyelerinin de katıldığı toplantıda, iki kentin tanıtımları yapıldı. Belediye Başkanları Fatma Çalkaya ve Vitalii Hrazhdan’ın imzaladığı protokolün ardından Başkan Çalkaya, konuk heyete semtevleri, kadın kooperatifi, spor tesisleri ve engelli rehabilitasyon merkezini gezdirerek yaptıkları hizmetleri yerinde anlattı. Balçova’nın ve İzmir’in tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını ifade eden Bilhorod- Dnistrovskiy Belediye Başkanı Vitalii Hrazhdan iki kentin kardeşliğinin güçlenerek büyüyeceğine inandığını ifade etti


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