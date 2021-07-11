BAL'dan TFF 3. Lig'e yükselen takımlar belli oldu
Bölgesel Amatör Lig'de Hendekspor, Kuşadasıspor, Orduspor 1967 ve 76 Iğdır Belediyespor, TFF 3. Lig'e yükseldi.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2020-2021 sezonu final maçları sonucunda TFF 3. Lig'e yükselmeyi başaran takımlar belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, dört bölgede oynanan final maçları sonrasında Hendekspor, Kuşadasıspor, Orduspor 1967, 76 Iğdır Belediyespor rakiplerini mağlup ederek TFF 3. Lig'e yükseldi.
Mücadelelerde alınan sonuçlar şu şekilde:
1. Bölge
Çilimli Belediyespor-Hendekspor: 1-1 (Uzatmalarda 1-4)
2. Bölge
Aliağa-Kuşadasıspor: 1-1 (Penaltılarda 2-4)
3. Bölge
Orduspor 1967-Bolu Abant: 1-1 (Penaltılarda 5-4)
4. Bölge
Diyarbakırspor-76 Iğdır Belediyespor: 0-1
ALİ DÜŞMEZ: "TÜM TAKIMLARIMIZI KUTLUYORUM"
Müsabakaların ardından TFF 3. Lig'e yükselen ekipleri kutlayan TFF Başkan Vekili ve Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez, "108 takımın katılımıyla 32 grupta oynanan müsabakalar sonunda, grup birincisi olan 32 takım, çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarını sıkıştırılmış bir takvimle oynamışlardır. Pandemi koşulları altında düzenlenen bu lige katılan tüm takımlarımızı kutluyorum." diye konuştu.
Amatör rekabetin en yüksek seviyeye yaşandığını aktaran Düşmez, "Takımlarımız başarı öykülerine yenilerini ekledi. TFF 3. Lig'e yükselen takımlarımızı, TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir, yönetim kurulu arkadaşlarım ve şahsım adına tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Doktor ile başhekim yardımcısı yumruk yumruğa kavga etti
- Araçlarla akın ediyorlar.... Yollar ana baba günü
- 'Türkiye'de bir ilk' diyerek paylaştı
- Antalya'da kaydedildi! Görenleri şaşkına çevirdi
- Canlı yayında çarpıcı anketi açıkladı
- Soylu'ya ilişkin canlı yayında çarpıcı iddia!
- Çok konuşulacak Bahçeli videosu
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Erdoğan talimat verdi: Ayaklarına gidin
- İstanbul’un göbeğinde kadına şiddet anları kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Garipoğlu ailesinden tepki çeken paylaşım
- Türkiye'de Delta varyantı nedeniyle ilk yasak geldi!
- Yargıtay’dan emsal miras kararı
- Simide zam!
- Cumhur İttifakı'nda 'çözüm süreci' krizi
- İzmir'de bir deprem daha
- AKP ve MHP'nin oyları son 6 ayda eridi
- Ege sallanıyor! Kuşadası'nda korkutan deprem
- Diyanet’in parası dosta
- 14 bin maaş alan kaymakamın 9 bin TL'lik ayakkabısı