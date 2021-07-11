Beşiktaş'ta Erdal Torunoğulları'ndan Luuk de Jong açıklaması
Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, Sevilla'dan Luuk de Jong'un transferine dair açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, Sevilla'nın 30 yaşındaki oyuncusu Luuk de Jong ile ilgilendiklerini doğruladı.
İspanyol basınından ABC Sevilla'ya konuşan Torunoğulları, şu ifadeleri kullandı:
"Luuk de Jong ile ilgileniyoruz, bu doğru. Operasyonu sonuçlandırabilir miyiz? Bazı şartlara bağlı. Kiralama ya da bonservisle alma seçenekleri üzerinde çalışıyoruz."
Beşiktaş'ın, geçtiğimiz günlerde forvet oyuncusunu kiralamak için girişimde bulunduğu haberleri İspanyol basınında yer almıştı.
Başka kulüplerden de teklif aldığı iddia edilen de Jong, geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla çıktığı 48 maçta 9 gol ve 1 asistlik performans göstermişti. Hollandalı oyuncu, EURO 2020'den elenen milli takımı ile turnuvada iki maçta boy göstermişti.
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