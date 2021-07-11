Fenerbahçe'de Pereira tempo yükseltti!
Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı, Pereira mücadele sinyali verdi.
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıkları için Düzce'de kampta bulunan Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı.
Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı. Pereira futbolculara güç uyarısında bulundu.
Daha sonra kondisyon ağırlıklı oyunlarla süren idman, şut çalışmasının ardından yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
GENÇ OYUNCULAR KAMPTAN AYRILDI
Fenerbahçe'de 5 futbolcu Topuk Yaylası kampından ayrıldı.
Teknik direktör Vitor Pereira'nın talimatıyla Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam İstanbul'a gönderildi.
Söz konusu oyuncular çalışmalarına Samandıra'da devam edecek.
Fenerbahçe'de bu oyuncuların kamptan ayrılmasıyla tesislerde 30 futbolcu kaldı.
Kampa 13 Temmuz'da katılacak Zanka ve Attila Szalai ile Samandıra'da ekibe dahil olacak Enner Valencia'yla bu sayı 33'e yükselecek.
TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ
Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli takımın antrenmanına yoğun ilgi gösterdi.
Yaklaşık bin kadar Fenerbahçeli taraftar, idmandan yaklaşık yarım saat önce yaylaya gelirken, daha sonra antrenmanı yakından izleyebilmeleri için kısmen içeri alındılar.
Tellerin ardından idmanı takip eden taraftarlar, meşale ve tezahüratlarla takıma destek verdi.
ALİ KOÇ TESİSLERDEN AYRILDI
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, tesislerden ayrıldı.
Sabaha saatlerinde helikopterle tesislere gelen Ali Koç, futbolcularla sohbet ettikten sonra yöneticiler Burak Kızılhan, Ömer Temelli, Selahattin Baki ve Özgür Özaktaç'la birlikte teknik direktör Vitor Pereira'yla bir toplantı gerçekleştirdi.
Başkan Koç, akşam antrenmanı öncesinde İstanbul'a döndü.
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