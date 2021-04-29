Balerin, ‘Sahneden Naklen’ gösterilecek

29 Nisan 2021 Perşembe, 02:00

Kemal Aydoğan’ın proje danışmanlığını yaptığı oyunun tasarım, yönetim ve koreografisi Bedirhan Dehmen’e ait. Yaratım ve dansta ise İlke Kodal imzası bulunuyor. Dehmen, oyunu şöyle anlatıyor: “Dans ve tiyatronun kesiştiği, iki disiplinin araçlarının birlikte kullanıldığı yaratıcı ve dinamik bir süreç işliyor. Tepeden zemine yansıtılacak fotoğraflarla ilave bir görsel katman oluşturma denemelerimiz de var.”