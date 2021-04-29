Balerin, ‘Sahneden Naklen’ gösterilecek
“Balerin” isimli dans tiyatrosu 9 Mayıs’ta (21.00) Moda Sahnesi’nin “Sahneden Naklen” başlıklı çevrimiçi programında gösterilecek.
Kemal Aydoğan’ın proje danışmanlığını yaptığı oyunun tasarım, yönetim ve koreografisi Bedirhan Dehmen’e ait. Yaratım ve dansta ise İlke Kodal imzası bulunuyor. Dehmen, oyunu şöyle anlatıyor: “Dans ve tiyatronun kesiştiği, iki disiplinin araçlarının birlikte kullanıldığı yaratıcı ve dinamik bir süreç işliyor. Tepeden zemine yansıtılacak fotoğraflarla ilave bir görsel katman oluşturma denemelerimiz de var.”
Video Haberler
- Antrenmanda oyunculara timsah şoku!
- Kız arkadaşını canlı yayında öldüren Youtuber'ın cezası
- Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar
- ABD'de sınır devriyesi ekibi şaşkına döndü
- AKP’li seçmenin Halk Ekmek isyanı: Pişmanım oy attığıma
- Köyün çeşmesini tamir ederken buldu
- 'Akın akın geliyorlar'
- CHP'li üyenin evi işaretlendi, ölün yazıldı
- Su kuyusuna düşen yavru kedi böyle kurtarıldı
- Rize’nin direnişi katledilmek istenen ağaçlarda sürüyor
En Çok Okunan Haberler
- İçki içene 'Ramazandayız' baskısı
- Yeni BioNTech aşılar ne zaman gelecek?
- Murat Ongun'dan A Haber'e başlık önerisi
- THY üst yönetimine dikkat çeken atama
- Üniversiteye başvurdular
- 'En başarılı' belediye başkanları anketi
- ABD'li komutandan Erdoğanlı Türkiye açıklaması
- ATV dizisinde çekimleri durduran kavga
- İstanbul'da metro seferlerine 'tam kapanma' düzenlemesi
- Alkol yasağı tepkisi: Hayretler içerisindeyim