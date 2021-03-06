İnce, uzun ve güçlü tıpkı bir balerin gibi

06 Mart 2021 Cumartesi, 16:01

Almila Ada'yı oyuncu olarak tanıdık, ama onun ciddi bir bale kariyeri var. 2.5 yaşında Rusya'da ana okulunda başlıyor. Annesinin işi nedeniyle Rusya'ya gidiyorlar. Ardından 5 yaşında döndüğü Türkiye'de baleye devam ediyor. İstanbul Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Bölümü'nde eğitim alıyor. Ardından İngiltere'de Kraliyet Akademisi’ne bağlı Tring Park School for the Performing Arts. Litvanya, Fransa, Hollanda ve Almanya'da süren bir bale kariyeri... Modern dansın en önemli temsilcilerinden Pina Bausch kumpanyasında staj. 2012 yapımı ‘Avengers’ filminde, bir dönem bale yapan Scarlett Johansson’ın gençliğini canlandırıyor. Avrupa'da çeşitli klasik bale ve contemporary bale topluluklarında dans etti ve stüdyolarda eğitmenlik yapıyor. Ardından Türkiye'ye dönüyor ve oyunculuğa başlıyor. Adı Efsane, Güvercin, Cennet'in Gözyaşları, Menajerimi Ara...

Pandemide hayata geçirdiği online spor akademisi Pointe Stüdyo'da da bale fitness dersleri veriyor.

- 2.5 yaşında baleye başladınız. Gözlerinizi kapatınca o dönemden ilk aklınıza gelen görüntü ne?

Baleyle tanıştığımda Adalar’da oturuyorduk. Anadolu yakasına vapurla geçip bir kursta dersler alıyordum. Vapurda bale çoraplarım kıyafetim ve üzerine giydiğim montlu halimi hala hatırlıyorum.

- Ciddi bir bale kariyerinin ardından Türkiye'ye dönüyorsunuz ve oyunculuğa başlıyorsunuz. O yoğunluğun içinde bir de pointestüdyo'yu açtınız. Süreç nasıl gelişti?

Ben yurtdışındayken ders vermeye başlamıştım ve ileride yapmaya devam etmek istediğimi biliyordum bu sebeple oyunculuk gibi insanın tüm vaktini alan bir iş temposuna rağmen aklımın bir köşesinde yapmayı istediğim bir şeydi. Pandemi öncesi Pointe Stüdyo normal bir stüdyo olarak aktifti fakat vaka sayılarının artmaya başlamasıyla birlikte herkesin sağlığı ve güvenliği için oraya uzun bir ara verdik. Diğer şehirlerden takip eden derslere katılmak isteyen kişiler de olduğu için madem evlerimizden çıkamıyoruz, biz evlere gidelim diye düşünüp online bir sisteme dönüştürmeye karar verdim.

- Pointestüdyo'da neler var? Nasıl gidiyor?

Güzel gidiyor, hala yeni, hala heyecanlı. Kamera arkası, önü tüm ekip kadınlardan oluşuyor. Ankara’dan İzmir’e, Kahramanmaraş’tan Adana’ya birçok ilden bizimle birlikte spor yapan kadınların olması benim için bu heyecanı sürükleyici kılıyor.

Pointe Stüdyo online bir video platformu. Başlangıç ve orta seviyelerde bale fitness ve yoga dersleri esas konumuz ama ayrıca uygulamalı meditasyon videoları var. Abone olan herkesin istediği zaman istediği sıklıkta yapabileceği onlarca ders videolarından oluşuyor. Her ay yeni ders videoları, blog yazıları ekleniyor. Blog yazılarımızda sağlıklı beslenme, kişisel gelişim, psikoloji, cilt bakımı, aromaterapi gibi ilgi çekici konular seçerek yazıyoruz. Sosyal medya, e-mail üzerinden eğitmenlerimiz tüm abone olan öğrencilerimize derslerle ilgili destekte bulunuyoruz.

- Bale fitness nedir anlatır mısınız? Nereden çıkmış, öyküsü ne, Türkiye'de ne kadar zamandır biliniyor? Herkes yapabilir mi?

Bale fitness, balerinlerin vücut kondüsyonlarını korumak için provalardan önce yaptıkları spor rütininin bir parçası. Pilates ve fitness hareketlerinin klasik bale hareketleriyle harmanlanmış hali de diyebiliriz. Uzun, ince ama güçlü kaslara sahip olmamıza odaklanan hareketlerden oluşuyor. Yurtdışında bir akım olarak başladı, Hollywood yıldızları Victoria’s Secret modelleri tarafından özellikle çok sevilerek yapılarak yaygınlaştı. Son birkaç senedir Türkiye’de yapılmaya başlandı. Herkesin yapabileceği bir spor. Yaş, kilo, spor geçmişinin önemi yok. Ekipmana da ihtiyaç olmadığı için bir mat ile kolaylıkla evde yapılabiliyor.

- Bale insan vücuduna neler katıyor?

Klasik bale eğitimi insanın vücudunu baştan sona değiştiren bir teknik. Bir atlet gibi çalışılan bir sanat dalı olan, günde minimum 4 saat yapılan klasik bale dersleri sayesinde çok güçlü, dengeli esnek bir vücuda sahip oluyorsunuz. Hareket kombinasyonlarını ezberlemek, müziğin ritmine uydurmak ve aynı zamanda performans göstermek inanılmaz bir koordinasyon, disiplin ve hızlı düşünmeyi öğretiyor bizlere.

- Bale özellikle kız çocuklarının hayali. Bale fitness'a, çocukken bale yapmak istemiş ama bir şekilde baleyle yolu kesişmemiş kadınlar da katılabilirler değil mi? Bale fitness'a böyle başlayanlar var mı? Neler hissettiler?

Evet, bale fitness küçüklüğünde bale yapmış ya da yapmak istemiş kişilerin özellikle dikkatini ilgisini çeken bir dal. Bale hareketlerinden esinlenilmiş olan fitness ve pilates hareketlerinden oluşuyor, bu sebeple klasik bale kadar öğrenmesi zorlayıcı değil. Herkes yapabiliyor, kilo yaş spor geçmişi fark etmezsin herkesin başlayabileceği bir yeni nesil spor dalı.

- Disiplinli, azimli, çalışkan bir insan olduğunuzu biliyorum. Bunlar balenin getirdikleri mi?

Kesinlikle payı var, aile eğitiminde getirdiği bir şey tabii. Plan programlı biriyim. Hem oyunculukta hem bale fitness ile ilgili olan işimde, hem de günlük hayatımda plan programlı ilerlemeyi seviyorum. Bu sayede kimsenin vaktini boşa harcamamaya, işimi oldukça verimli sürdürmeye özen gösteriyorum.

- Bale fitness'ın 5 faydasını anlatır mısınız?

Bale fitness özellikle kadın vücuduna hitap eden bir spor dalı. Balerinlerin öğrencilik ve iş hayatında vücut kondüsyonunu korumak için yaptığı hareketlerden oluşuyor. Tahmin edersiniz ki, sıkı bir karın, güçlü ama ince uzun kaslardan oluşan bacak ve kol kasları, dik ve güçlü sırt kaslarını yaratmak ve korumak için yapılıyor.

• Cardio hareketleri ile kalp ritmini hızlandırıp yağ yakımına destek veriyor.

• Esneme hareketleriyle vücudumuzda günlük hayatımızda kullandığımız ama bizi limitlendiren bölgelerimizin uzayarak esnemesini yani bizim limitlerimizi genişletmemizi sağlıyor.

• Güç hareketleriyle kol, bacak, sırt ve karın bölgeleri üzerine odaklanarak çalıştırıyor şekillendiriyor.

• Denge hareketleriyle ayak bileklerimiz ve kalf bölgemizde olan kontrolümüzü arttırıyor.

• Yeni ve farklı bir spor dalı olduğu için normalde alışkın olduğumuz hareketlerden biraz daha farklı daha önce hissetmediğimiz ya da aktive etmediğimiz kaslarımızı bile çalıştırarak hem vücudumuzu şaşırtıyor hem de klasik baleye benzeyen hareketleriyle beynimizi çalıştırarak koordinasyon kontrolümüzü arttırıyor.

- En son Menajerimi Ara'ya konuk oldunuz, hayranlarınız sizi özledi. Var mı yeni projeler, ya da oynamak istediğiniz bir rol?

Pandemi döneminin başında dizi projem yeni bittiği için hem biraz dinlenmek hem de Covid-19 sebebiyle bir mola vermiştim. Ama senaryo okumaya, işlerle görüşmeye devam ediyoruz. Menajerimi Ara setine konuk olmamla birlikte insanların ilgisi ve benim hissettiğim özlem bu süreci hızlandıracak gibi.

Bir müzikal ya da içine sanatımı da katabileceğim bir rolde oymamak hayalim. Şu an içime sinecek, yeni birşeyler öğrenebileceğim bir projede yer almak için çalışmalara devam ediyoruz.

- Pina Bausch'un kumpanyasında çalışırken size “Biz önce sakin olmayı öğreniyoruz” demişler. Öyküsünü anlatır mısınız?

Pina Bausch kumpanyasıyla tanışmaya gittiğimde, senelerce klasik bale eğitimi almış bir balerin olarak gittim yaşımda küçüktü. Onların yaptığı işe ve tekniğe hayran olarak stajyer dansçı olarak başvurmuştum zaten ve gittiğimde derslerine provalarına katıldım. Onlarla birlikte hiç sahne alma şansım olmadı ama her provada tüm konsantrasyonumla çalışıyordum. Bir prova sırasında benden oldukça büyük dansçılarından biri bizimle birlikte sahne alan dansçıları hem yaş hem duygusal olarak olgun kişilerden seçiyoruz sen daha çok küçüksün çok heyecanlısın önce sakinleşmeyi sonra aşkı, ölümü, kalp kırıklığını, acıyı öğrenmen gerek demişti. Klasik bale ekolünden gelen, modern dansı sadece gördüğü derslerden bilen biri olarak o zamanlar anlayamamıştım tekniğimi yetersiz buldukları için böyle dediklerini düşünmüştüm. Ama onlarla birlikte vakit geçirdikçe, izledikçe ne demek istediğini çok daha iyi anlayabildim.

- Birçok ülkede, farklı okullarda eğitimler aldınız. Bu anlamda bale size neler kattı? Gerek insan ilişkileri, kendini tanıma, gereke fiziksel anlamda?

Her ülkenin eğitim yapısı çok farklı. Aslında hepimiz aynı dili aynı teknikleri bilmemiz konuşmamıza rağmen, öğretim şekli, öğretirken anlattıkları bilgileri toplamak bana çok şey kattı. Türkiye’de aldığım Rus temeline ait eğitimle ilk İngiltere’ye gittiğimde oradaki eğitmenlerim tekniğimi ne kadar detaylı öğrendiğimi / öğretildiğini düşünmüşlerdi. Orada Cecchetti tekniğini öğrendim, Litvanya’da contemporary tekniğiyle çalıştım. Hollanda’da modern bale ile tanışarak çalıştım. Her gittiğim eğitim ya da kumpanyada dünyadan birçok kişiyle tanışıp öğrendiğim çalıştığım için yelpazemi genişletmek benim için çok önemliydi. Çünkü ileride eğitmen olmayı hep istiyordum. Sadece klasik bale ya da dans ile ilgili de değil, insanların davranışları alışkanlıkları, kendilerini ifade etme şekilleri bile bir dersti benim için. Ben de şimdi öğrencilerime öğrendiğim biriktirdiklerimi paylaşmaya çalışıyorum.

- Eğitiminizin büyük bölümünü yurtdışında tamamladınız. Türkiye'ye döndükten sonra en çok neleri garipsediniz? Alışamadığınız şeyler oldu mu?

Hem hayır hem evet, uzun süre tek başıma bir çok farklı kültürde yaşamış biri olduğum için döndüğümde herhangi bir şeye alışamamak gibi bir derdim olmadı. Zaten lise sona kadar İstanbul’da doğmuş büyümüş biri olduğum için buradaki düzeni unutmamıştım. Sadece yurtdışında tüm çevrem dansçılardan oluştuğu için buraya geldiğimde yalnız hissettiğim ya da edindiğim arkadaşlarımla hep konuşabileceğim bale / dans konusunu artık kaybettiğimi düşündüm. Hâlâ hem okuldan hem çalıştığım yerlerden arkadaşlarımla internet üzerinden konuşmaya, haberleşmeye devam ediyorum.

- Hayalleriniz neler?

Pointe Stüdyo’yu geliştirerek Türkiye’de denemek isteyen tüm kadınların hayatına dokunabilmeyi çok istiyorum. Siteyi kurarken amacım; öğrenci, çalışan, evde çocuğuyla olan herkesi spor yapmaya, kendiyle vücuduyla barışmaya davet etmekti aslında. Aylık abonelik ücretini bu kadar uygun tutmamızın sebebi de bu. Her ay çekiliş usulüyle birkaç kişiye abonelik hediye etmemin de. Ekipman gerektirmeyen, sizin günlük koşuşturmanıza engel olmayan bir sistem. İlerde hem Türkiye hem yurtdışından kadınların açıp yoga, bale fitness, meditasyon yapabileceği bir platform haline dönmesini çok isterim.



