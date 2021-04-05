Balıkçı teknesi alabora oldu: 1 ölü
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde fırtına nedeniyle alabora olan balıkçı teknesinden denize düşen Eyüp Taş, hayatını kaybetti.
Olay, cumartesi günü akşam saatlerinde Ceyhan Nehri'nin denize döküldüğü Yeşilköy açıklarında meydana geldi. Eyüp Taş, balıkçı teknesiyle dalyandan denize açıldı.
Bir süre sonra etkisi gösteren fırtına nedeniyle Taş'ın teknesi alabora oldu. Tekneye ulaşmak için çalışma başlatılırken, kıyıya vuran Taş'ın cansız bedeni ise yurttaşlar tarafından bulundu.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Taş'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Taş'ın cenazesi, bir dönem muhtarlık yaptığı merkez Yüreğir ilçesine bağlı Belören Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
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