Balıkçıların ağlarına takıldı, efsane yayılıyor

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 16:58

Türkiye’nin beşinci büyük gölü İznik Gölü'nde gümüş balığı avına çıkan merkez su ürünleri kooperatifine bağlı balıkçılar, ağlarına sert bir cisim takıldığını fark etti. Ağları toplayan balıkçılar gördükleri manzara karşısında şoke oldu.

Üzeri desenli olan ve yazılar olduğu görülen tarihi eserin hangi döneme ait olduğu merak konusu oldu.

YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Tarihçilerin daha önce gerçek Nikea’nın İznik Gölü'nün içinde olduğu iddiaları ise yeniden gündeme geldi. Tarihi eserin İznik Müze Müdürlüğü tarafından korumaya alınacağı öğrenildi.