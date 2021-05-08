Balıkçıların ağlarına takıldı, efsane yayılıyor

UNESCO geçici miras listesinde bulunan Bursa'nın tarihi antik kenti İznik'te gölden balık tutan balıkçıların ağlarına 2 bin yıllık kabartmalı yazıt takıldı. Bir hafta aralıkla ikinci kez tarihi eser çıkan İznik Gölünde kayıp şehir efsanenin gerçek olduğu kulaktan kulağa yayılmaya başlandı.

İHA
08 Mayıs 2021 Cumartesi, 16:58
Balıkçıların ağlarına takıldı, efsane yayılıyor
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Türkiye’nin beşinci büyük gölü İznik Gölü'nde gümüş balığı avına çıkan merkez su ürünleri kooperatifine bağlı balıkçılar, ağlarına sert bir cisim takıldığını fark etti. Ağları toplayan balıkçılar gördükleri manzara karşısında şoke oldu.

Üzeri desenli olan ve yazılar olduğu görülen tarihi eserin hangi döneme ait olduğu merak konusu oldu.

YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Tarihçilerin daha önce gerçek Nikea’nın İznik Gölü'nün içinde olduğu iddiaları ise yeniden gündeme geldi. Tarihi eserin İznik Müze Müdürlüğü tarafından korumaya alınacağı öğrenildi.


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