Araştırma: En az 65 tür hayvanın 'güldüğü' ortaya çıktı
Bilim insanlarının araştırması, sadece insanlara has olduğu düşünülen bir davranışın, aslında başka türlerin davranışlarıyla ne kadar yakından bağlantılı olduğunu gösteriyor.
ABD'deki Los Angeles California Üniversitesi'nden (UCLA)
araştırmacıların düzenlediği bir çalışmada hayvanların da güldüğü ortaya çıktı.
Independent Türkçe’nin derlediği ve Bioacoustics'te
yayımlanan araştırmaya göre bilim insanları, gülme olarak değerlendirebilecek
seslere dair veriler bulabilmek için hayvanların oyun davranışlarına ilişkin
yapılan çalışmaları inceledi.
İnceleme sonucunda en az 65 çeşit hayvanda gülme olarak değerlendirilebilecek
ses oyunlarının bulunduğu tespit edildi. Bunlar arasında farklı primatlar,
sığırlar, köpekler, tilkiler, foklar ve kuyruksürengillerin yanı sıra muhabbet
kuşu ve Avustralya saksağanı gibi kuş türleri de bulunuyor.
Çalışmada yer alan UCLA'den iletişim profesörü Greg Bryant,
"Bu sadece insanlara has olduğu düşünülen bir olayın, insanlardan 10
milyonlarca yıllık bir süreyle ayrılan başka türlerin ortak davranışlarıyla ne
kadar yakından bağlantılı olduğunu çok iyi şekilde gösteriyor" dedi.
Hayvanların çıkardıkları seslerin gürültülü ya da tonal, kısa
ya da uzun, tiz ya da pes, tek seferlik ya da ritmik örüntülere sahip olacak
şekilde kaydedilip edilmediğine dair çalışmalar gözden geçirildi.
Araştırmada yer alan UCLA'den antropoloji bölümünde doktora
öğrencisi Sasha Winkler, "Güldüğümüzde, genelde diğer kişilerle
eğlendiğimize dair bilgi paylaşıyor ve onlardan bize katılmalarını
istiyoruz" dedi.
Bazı araştırmacılar bu tür bir ses davranışının oynayan
birçok hayvanda da görüldüğünü öne sürdü. Dolayısıyla genel anlamda gülmek
evrimsel açıdan eski bir sesli oyun işaretinin insanlara ait versiyonu.
Winkler ve Bryant bu alanda daha fazla araştırma yapmanın yararlı olacağını belirtirken, yaban hayatında özellikle oyun oynarken daha sessiz olan canlılarda bu gözlemlerin yapılmasının zorlaşabileceğini de ekledi.
Video Haberler
- 1,5 buçuk metrelik yılan paniği kamerada
- Çapulcu, eşkıya şaki... Şimdi de marjinaliz
- Kendisine kimse dokunmasın diye tuvaletini yaptı
- Caretta carettayı 'Tamam gülüm' diyerek kurtardı
- Katilini traş etmiş
- Kapı açılınca ilginç manzara ortaya çıktı
- Dikkat çeken 'Fatiha' skeci
- Baskın anı kamerada İçerisi yine şampiyonlar ligi gibi
- Çöpe atacakken fark etti, polisi aradı
- Video silindi, AKP'liler partilerine ateş püskürdü
En Çok Okunan Haberler
- Milli Eğitim'den bayram öncesi 'tatil' kararı
- Erdoğan'dan yeni 'görevden alma' kararları
- Halk Ekmek büfesini yakan kişi tutuklandı
- Erdoğan'dan 'normalleşme' açıklaması
- Türkiye ‘kırmızı liste’ye alındı
- Video silindi, AKP'liler partilerine ateş püskürdü
- E-Devlet'te yeni dönem
- 'Apar topar erken seçim' açıklaması
- Bakan Dönmez'den atamalara ilişkin kaçamak yanıt
- Tartışılan ilaç, koronavirüs tedavisinde kullanılmayacak