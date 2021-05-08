Araştırma: En az 65 tür hayvanın 'güldüğü' ortaya çıktı

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:16

ABD'deki Los Angeles California Üniversitesi'nden (UCLA) araştırmacıların düzenlediği bir çalışmada hayvanların da güldüğü ortaya çıktı.

Independent Türkçe’nin derlediği ve Bioacoustics'te yayımlanan araştırmaya göre bilim insanları, gülme olarak değerlendirebilecek seslere dair veriler bulabilmek için hayvanların oyun davranışlarına ilişkin yapılan çalışmaları inceledi.

İnceleme sonucunda en az 65 çeşit hayvanda gülme olarak değerlendirilebilecek ses oyunlarının bulunduğu tespit edildi. Bunlar arasında farklı primatlar, sığırlar, köpekler, tilkiler, foklar ve kuyruksürengillerin yanı sıra muhabbet kuşu ve Avustralya saksağanı gibi kuş türleri de bulunuyor.

Çalışmada yer alan UCLA'den iletişim profesörü Greg Bryant, "Bu sadece insanlara has olduğu düşünülen bir olayın, insanlardan 10 milyonlarca yıllık bir süreyle ayrılan başka türlerin ortak davranışlarıyla ne kadar yakından bağlantılı olduğunu çok iyi şekilde gösteriyor" dedi.

Hayvanların çıkardıkları seslerin gürültülü ya da tonal, kısa ya da uzun, tiz ya da pes, tek seferlik ya da ritmik örüntülere sahip olacak şekilde kaydedilip edilmediğine dair çalışmalar gözden geçirildi.

Araştırmada yer alan UCLA'den antropoloji bölümünde doktora öğrencisi Sasha Winkler, "Güldüğümüzde, genelde diğer kişilerle eğlendiğimize dair bilgi paylaşıyor ve onlardan bize katılmalarını istiyoruz" dedi.

Bazı araştırmacılar bu tür bir ses davranışının oynayan birçok hayvanda da görüldüğünü öne sürdü. Dolayısıyla genel anlamda gülmek evrimsel açıdan eski bir sesli oyun işaretinin insanlara ait versiyonu.

Winkler ve Bryant bu alanda daha fazla araştırma yapmanın yararlı olacağını belirtirken, yaban hayatında özellikle oyun oynarken daha sessiz olan canlılarda bu gözlemlerin yapılmasının zorlaşabileceğini de ekledi.