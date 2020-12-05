Balıkçıyı, komşu balıkçılar soydu: 3 şüpheli, gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Oğuzhan Özgül'e ait iş yerinden çalınan 10 bin lira değerindeki balıkları, komşu dükkanın sahibi 3 balıkçının çaldığı ortaya çıktı. 3 şüpheli, gözaltına alındı.
Saray ilçesi Yeni Mahallesi'nde balıkçılık yapan Oğuzhan Özgül, dün sabah iş yerine geldiğinde kepenk kilitleri kırılarak içeri girildiğini gördü. İş yerinden 10 bin lira değerindeki çinekopların çalındığını fark eden Özgül, polise şikayette bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelediklerinde, Özgül'ün balıklarını, komşu iş yerinin sahipleri Hüseyin G., Özden G. ve Necmi K.'nin çaldığını tespit etti. Şüpheliler gözaltına alındı.
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