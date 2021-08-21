Balıkesir'de kayıp ihbarı yapılan kız çocuğu ölü bulundu

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 12:26

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, bir süredir haber alınamadığı için kayıp ihbarı yapılan 16 yaşındaki kız çocuğu H.G.Y.'yi arama çalışmalarını Yörücekler Barajı'nda sürdüren ekipler, sabah saatlerinde H.G.Y'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Arama kurtarma ekiplerince sudan çıkarılan cenaze, Bigadiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

H.G.Y'nin ailesi, 18 Ağustos'tan bu yana çocuklarından haber alamadıklarını jandarma ekiplerine bildirmişt. Kayıp H.G.Y'nin son olarak ilçe merkezindeki bir marketten alışveriş yapıp daha sonra taksiyle Yörücekler Barajı'na gittiği tespit edilmişti. AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince de barajda arama çalışması yapılmıştı.