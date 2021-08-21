Tokat'ta çocuğa cinsel istismar iddiasıyla esnaf tutuklandı
Tokat'tın Erbaa ilçesinde erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen kişi tutuklandı.
Tokat'ta, Erbaa ilçe merkezinde esnaflık yapan A.H. (55), iddiaya göre otomobiline aldığı 14 yaşındaki erkek çocuğu H.Y'yi Kelkit Çayı kenarına götürdü.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri A.H'yi gözaltına aldı.
Psikolog eşliğinde H.Y'nin ifadesi alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.H, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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