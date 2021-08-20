Muayenesinde hamile olduğu belirlendi; ‘Babamın cinsel istismarına uğradım’ dedi

Diyarbakır'da rahatsızlığı üzerine hastaneye götürülen 16 yaşındaki R.Ş.’nin hamile olduğu belirlendi. R.Ş.’nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdüğü babası Ş.Ş. gözaltına alındı.

DHA
20 Ağustos 2021 Cuma, 14:54
Muayenesinde hamile olduğu belirlendi; ‘Babamın cinsel istismarına uğradım’ dedi
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Yenişehir ilçesinde bu sabah, rahatsızlanınca annesi ile birlikte Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne giden 16 yaşında R.Ş.’nin yapılan muayenesinde hamile olduğu belirlendi.

R.Ş., babasının cinsel istismarına uğradığını ve intihar edeceğini söyleyince doktor, durumu hastane polisine bildirdi. Hastaneye Çocuk Şube ekipleri çağrıldı. Gelen ekipler, R.Ş. ve annesini doktor muayenesinin ardından ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Gözaltına alınan Ş.Ş. de yoğun güvenlik önlemi altında emniyete götürüldü.



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