Muayenesinde hamile olduğu belirlendi; ‘Babamın cinsel istismarına uğradım’ dedi
Diyarbakır'da rahatsızlığı üzerine hastaneye götürülen 16 yaşındaki R.Ş.’nin hamile olduğu belirlendi. R.Ş.’nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdüğü babası Ş.Ş. gözaltına alındı.
Yenişehir ilçesinde bu sabah, rahatsızlanınca annesi ile birlikte Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne giden 16 yaşında R.Ş.’nin yapılan muayenesinde hamile olduğu belirlendi.
R.Ş., babasının cinsel istismarına uğradığını ve intihar edeceğini söyleyince doktor, durumu hastane polisine bildirdi. Hastaneye Çocuk Şube ekipleri çağrıldı. Gelen ekipler, R.Ş. ve annesini doktor muayenesinin ardından ifadesini almak üzere emniyete götürdü.
Gözaltına alınan Ş.Ş. de yoğun güvenlik önlemi altında emniyete götürüldü.
İlgili Haberler
- Baba, kızına cinsel istismardan tutuklandı
- Çocuğa istismar iddiası mahalleyi karıştırdı
- Antalya'da cin çıkarma bahanesiyle 2 kadına cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı
- WhatsApp başkanından, Apple'a 'çocuk istismarını önleme planı' eleştirisi
- Zihinsel engelli D.E.'ye cinsel istismarda bulunan şüpheli serbest bırakılmış
Video Haberler
- At arabasından düştü, kaymakam açıklama yaptı
- Antalya'da otelde yangın paniği!
- Afganlar, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti
- Erken seçim sorusuna kahkahalı A Haber yanıtı
- Denizin dibinde buldular... “Görünce şaşırdım
- Fatih'te kavga cinayetle bitti! O anlar kamerada
- Sivas'ta kaydedildi.... Böyle göç ettiler
- New York metrosunda korku dolu anlar!
- 110 kilometre hıza ulaşan otomobilde tehlikeli hareket
- İstanbul'da sıra dışı hırsızlık olayı kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Atatürk sansüründe yeni gelişme
- Son anket: AKP'nin oy kaybı barajı aştı
- O yayın için çarpıcı değerlendirme
- Ünlü oyuncu beyin kanaması geçirdi
- Saray’dan Doğu Perinçek’e 'Taliban' tepkisi
- İYİ Partili Buğra Kavuncu'ya saldırı
- Dudak uçuklatan 'damacana su' gideri!
- Taliban dehşeti kamerada!
- Çetin Doğan ve Çevik Bir cezaevinde
- Taraftardan 'Mesut Özil' tepkisi!