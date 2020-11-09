Balıkesir'de sahte içkiden zehirlendiğinden şüphelenilen 2 kişi öldü

09 Kasım 2020 Pazartesi, 17:24

Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki bir büfeden aldığı içkiden içen A.S. (52) ve B.Z. (28) bir süre sonra fenalaştı.

Yakınları tarafından Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan A.S. ve B.Z, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle Balıkesir Devlet Hastanesine sevk edildi.

A.S. ve B.Z. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.