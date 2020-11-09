Balıkesir'de sahte içkiden zehirlendiğinden şüphelenilen 2 kişi öldü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi yaşamını yitirdi.

AA
09 Kasım 2020 Pazartesi, 17:24
Balıkesir'de sahte içkiden zehirlendiğinden şüphelenilen 2 kişi öldü
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki bir büfeden aldığı içkiden içen A.S. (52) ve B.Z. (28) bir süre sonra fenalaştı.

Yakınları tarafından Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan A.S. ve B.Z, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle Balıkesir Devlet Hastanesine sevk edildi.

A.S. ve B.Z. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


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