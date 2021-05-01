Balon balıkları, Alanya'da sahil kıyısında görüntülendi
ANTALYA’nın Alanya ilçesinde, plajın kıyısına kadar gelen balon balıkları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kızıldeniz'den Akdeniz'e kadar yayılan istilacı ve zehirli türler arasında olan balon balıkları, Alanya'da sahilde yüzmeye giden turistlerin cep telefonu kameralarına yansıdı.
Plajın hemen kenarına kadar gelen birden fazla balon balığı kısa süreli paniğe neden olurken, orada bulunan görevlilerden ikisi balıklardan bazılarını ağlarla yakalayarak bölgeden uzaklaştırdı.
Diğer balıklar ise suda gözden kayboldu.
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