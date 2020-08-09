Balotelli için İtalyanları ikna turları
Beşiktaş İtalya Serie B'de mücadele edecek olan Brescia'yla 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan yıldız forveti kiralamak için teklifini yaptı.
Beşiktaş taraftarlarda heyecan yaratan Mario Balotelli transferinde resmi girişimler başladı. Siyah-beyazlı yönetim, gelecek sezon İtalya Serie B'de mücadele edecek olan Brescia'yla 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan yıldız forveti kiralamak için teklifini yaptı.
Transferden Sorumlu Yönetici Erdal Torunoğulları, İtalyan kulübe senelik 2.5 milyon Avro'luk maaşın yarısını ödeme teklifinde bulundu. En fazla 1.5 milyon Avro ödeyebileceklerini belirten siyah-beyazlılar, kalan paranın Brescia tarafından karşılanmasını istedi.
İtalyan ekibinin bu öneriye sıcak baktığı ve orta yolun bulunabileceği iddia edildi.
Geçtiğimiz sezon Brescia formasıyla Serie A’da 19 maça çıkan Balotelli, 5 gol kaydetti.
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