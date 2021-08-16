Balparmak, Marmarisli arıcılardan ön ödemeli bal alacağını duyurdu
Ege ve Akdeniz’deki yangınların etkisi ve hasar tespit çalışmaları devam ederken arıcılık sektörü için kara tablo her geçen gün daha da açığa çıkıyor.
Özellikle Marmaris’teki arıcıların bu bölgede 15 yıl boyunca çam balı üretilemeyeceğini bildirmesi üzerine sektörün bütün dinamikleri harekete geçmişti. Balparmak da bölge arıcılarına 30 milyon TL’lik destek sağlayacaklarını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, “Bu sayede, bu zor dönemde arıcılarımızı mali açıdan bir nebze de olsa rahatlatmayı hedefliyoruz. Arıcılık mesleğinin ve arı ürünlerinin sürdürülebilirliği için her zaman arıcılarımızın yanında olacağız” dedi.
HEDEF REKOLTENİN YARISI
Yangınların ardından Türkiye’de çam balı üretimini değerlendiren Altıparmak, “Yanan bölgelerden belki 20 yıl çam balı alma imkânı yok gibi görünüyor. Ancak Ege Bölgesi’nde mutlaka çam balı olacaktır. Yani çam balı kaynağının yarıdan fazlası hâlâ duruyor, arılar da duruyor. Ancak sezon 10-15 gün kadar uzayabilir. Çünkü arıcılar henüz bölgeye intikal etmiş değiller. Yaylada bal sağımını daha yeni bitirdiler ve yangınlardan dolayı dönmediler. Geçtiğimiz yıl rekolte, olumsuz hava koşulları sebebiyle, yüzde 5-10 civarında kalmıştı. Biz bu yıl, normalde 15 bin ton olan, rekoltemizin yarısından fazlasının üretilebileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.
SEKTÖRE GENÇ NÜFUS ŞART
Altıparmak sözlerini şöyle sonlandırdı: “Gençler az kazançlı ve meşakkatli olan bu mesleğe girmek istemiyor. Biz de bunun için Balparmak Arıcılık Akademisi’ni kurduk, akademide verdiğimiz modern arıcılık teknikleri eğitimlerimiz ile arıcılık mesleğinde yaşlanan nüfusu gençleştirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz, böylece genç ve kadın arıcı sayısını artırmayı hedefliyoruz.”
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