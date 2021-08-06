Bal üreticileri daha önce izin verilmeyen özel alanlara giriş izni istiyor

06 Ağustos 2021 Cuma, 04:00

Ege ve Akdeniz Bölgesi’ndeki yangında en kalıcı darbelerden birini Marmarisli arıcılar yedi. Yaklaşık 3 bin arının öldüğünü belirten üreticiler, ormanların yanması ile geçen yıl coğrafi işaret ile tescillenen Marmaris çam balı üretiminin en az 15-20 yıl yapılamayacağını belirtiyor. Kayıpların yüzde 70’e yakın olduğunu söyleyen Çevre ve Arı Koruma Derneği Başkanı Şamil Tuncay Beştoy, “Bu demektir ki önümüzdeki sezon balı pahalıya yiyeceksiniz” dedi.

Her yıl ortalama 20-25 bin ton çam balı üretimi yapılan Marmaris’te verilen bilgilere göre her sonbahar yaklaşık 3 milyon kovan konaklıyor. Yangın sırasında arıcıların çoğu “göçer arıcı” olduğu için arıların büyük bir kısmı il dışındaydı. Arıcıların dönme zamanı yaklaşıyordu ancak şu anda artık dönebilecekleri bir evleri ve ormanları yok. Muğla Arıcılar Birliği Arıcılık Teknikeri Erdem Serdar, hasarın önümüzdeki günlerde ortaya çıkacağını belirterek, “Kovan kurtulsa bile arılar kaçmış oluyor. Allahtan göçer arıcılar dışarıdaydı da onların arılarına zarar gelmedi” dedi.

Çevre ve Arı Koruma Derneği Başkanı Şamil Tuncay Beştoy ise kayıpların yüzde 70’i bulduğunu dile getirerek yangın nedeniyle bu yıl üretimin düşeceğini ve bal fiyatlarının artacağını belirtti, Beştoy, “Dünya çam balı üretiminin yüzde 92’si Anadolu’da yapılıyor. Bunun yüzde 85’i Muğla’daydı. Yüzde 35’i ise Marmaris’te tamamen bitti. Göçer arıcıların dönecek evleri kalmadı. Yani getirip kovanlarını koysalar bile o arıların bal yapacağı ormanlar yandı, o arılar da ölecek” diye konuştu.

AĞAÇLANDIRMA HATA OLUR

Göçer arıcılar için destek amacıyla kampanya başlattıklarını belirten Beştoy, şunları söyledi:

“Toplum destekli tarım için çeşitli zamanlarda kampanya yapıyorduk. Yaylada sağılan veya daha sağılacak olan balı arıcılardan ön ödeme ile almak için şimdi de bir kampanya başlattık. Böylece göçer arıcıların eline nakit para geçmiş olacak ve dönecekleri yerleri onarabilecekler. Bir de arıcıların can havliyle elindeki balı ölü fiyata satmamasını ve arıcılık maddi ekosisteminin bozulmamasını sağlamaya çalışıyoruz.”

Göçer arıcıların bu kampanya ile köylerine dönebileceğini ancak arıcılığa dönemeyeceklerini söyleyen Beştoy, “Arıcılık sadece kovanı koyacak yer bulmakla olmuyor. Arıların bal yapacak bir habitus bulması gerek ama maalesef bütün ormanlar yandı. Yani arıcı sigortadan parasını alsa bile arıcılığın yok olma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Hele ki o bölgeleri yeniden ağaçlandırmaya giderlerse mahvoluruz. Orada doğanın kendi kendisini yenilemesi gerekiyor. Sıfırdan ağaçlandırmak yerine ormanın gençleştirilmesi için çaba verilmeli.”

ÇAM BALININ YÜZDE 92’Sİ MUĞLA VE MARMARİS’TE ÜRETİLİYOR



Türkiye’deki toplam kovan sayısı: 8.1 milyon

Toplam bal üretimi: 109 bin ton

Marmaris çam balı üretimi: 20-25 bin ton

Marmaris’teki tahmini kovan sayısı: 3 milyon

ÖZEL ALANLARA İZİN TALEBİ

Yangında 80 arısını kaybeden arıcı Mustafa Bulucu, “En az 15-20 yıl kimse buradan bal beklemesin. Artık Marmaris çam balı olmayacak. Sahte ballar piyasaya çıkacak ve bu balları da daha pahalıya alacaksınız, ateşler sadece bizi değil bütün Türkiye’yi yakıyor” dedi. Bir diğer arıcı Hasan Hüseyin Aydın ise daha önce milli park ve askeri bölge olduğu için bal üretimi yapılmasına izin verilmeyen bölgelere izin verilmesi gerektiğini savunarak, “O bölgelerde bal çıkar yere akardı ama bize izin verilmezdi. Artık burası afet bölgesi olmalı, oralara girmemize izin verilmeli. Bu bölgede herkes arıcılıkla geçiniyor. Başka hiçbir iş yapamayız” diye konuştu.