Baltık Denizi’ne 290 metreküp lağım suyu boşaltacaklar

24 Mayıs 2020 Pazar, 16:33

Danimarka bugünden itibaren 5 gün boyunca Baltık Denizi’ne 290 bin metreküp lağım suyu boşaltacak.

Başkent Kopenhag’ın Nordhavn semtinde binaların tadilatı dolayısıyla lağım boruları 5 gün süresince kullanılamayacak. Bu süre zarfında “200 yüzme havuzu dolusu” lağım suları 1,5 kilometrelik Skovshoved sahiline bırakılacak.

Belediyelerin lağım sularını denize boşaltma kararı almasına doğa kuruluşları ve Danimarkalı politikacılar tepkili. Helingör’de görev yapan Deniz Biyologu Jens Peder Jeppesen, binlerce ton fosfor, nitrojen ve diğer organik artıkların denizdeki yaşam için tehdit oluşturacağını söyledi.

Olanları önceden tam olarak bilmenin çok zor olduğunu belirten Jeppesen, “Ama bir şey kesin: Daha kötü olacak. 5 gün süresince göreceli olarak büyük miktarda lağım sularının sonuçları olacak” dedi.

Radikal Sol Parti Milletvekili Martin Lindegaard, “Çok basit olarak büyük miktarlarda nitrojen ve fosforu suya akıtma düşüncesine nasıl geldiklerini anlayamıyorum” diyerek lağım sularının denize salınmasına tepki gösterdi.

ÇEVRE BAKANI DA LAĞIM SULARININ DENİZE SALINMASINA TEPKİLİ

Evrensel'den Murat Kuseyri'nin haberine göre, Kopenhag’ın Osterbro Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Allan Marouf TV 2’ye 2017 yılında atıklardan dolayı 7 plajın kapatılmak zorunda kaldığını hatırlattı ve aynı şeylerin tekrarlanabileceği uyarısında bulundu.

Sosyal Demokrat Parti üyesi Çevre Bakanı Lea Wermelin de, lağım sularının Baltık Denizi’ne akıtılmasına tepki gösterdi ve belediyelere daha elverişli yöntemlerle sorunu çözmeleri önerisinde bulundu.

Ritzau haber ajansına yaptığı açıklamada “Belediyelerin aldıkları karara benim müdahale etme hakkım yok. Bundan dolayı belediyelere planladıkları atıkları durdurmaları ve başka alternatif bulmaları çağrısında bulunuyorum” dedi.