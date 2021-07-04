Balyoz mağduru Tuğamiral Cem Aziz Çakmak, 6’ncı ölüm yıldönümünde anılıyor
“Donanmanın Kutup Yıldızı” olarak bilinen Balyoz mağduru Tuğamiral Cem Aziz Çakmak, 6’ncı ölüm yıldönümünde anılıyor.
FETÖ’nün Balyoz kumpası sonucu cezaevine giren ve üç yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen, “Donanmanın Kutup Yıldızı” olarak bilinen Tuğamiral Cem Aziz Çakmak, yakalandığı hastalık sonucu altı yıl önce yaşamını yitirdi. Çakmak, ölümünün 6’ncı yılında, bugün koronavirüs önlemleri alınarak ailesi ve dostları tarafından kabri başında düzenlenen törenle anılacak.
Cem Aziz Çakmak’ın eşi Sevgi Çakmak, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Biz FETÖ’nün yarattığı kumpaslarla büyük bir bedel ödedik. Cem’in yokluğu ile hâlâ ödemeye devam ediyoruz. Ancak Türkiye’de hâlâ kumpaslar devam ediyor. Hâlâ adaletsizlik sürüyor. Cem’in katili olarak nitelendirdiğim hâkimler ve savcılar, hâlâ kendilerini savunacak yüzü bulabiliyor. Balyoz’un gerçek olduğuna inanıyorlar. Bu, öfkemizi körüklüyor. Benim ailemin ve çocuklarımın ödediği ağır bedeli onların ödemediğini düşünüyorum” dedi.
ADLARI YAŞASIN
Çakmak, eşi ve tüm kumpas şehitlerinin adlarının milli gemilerde yaşaması gerektiğini belirterek “Cem kızını cezaevinde evlendirdi, bir torununu sadece altı ay görebildi. Küçük kızını gelinliği ile göremedi, onun çocuğunu hiç tanımadı. Kızım Dilara, torunumu dedesiyle mezar başında tanıştırdı. Cem burada, bizimle olmalıydı. Cem’in adının yaşatılması için talepler geldi. Cem’in son görev yeri Marmaris’teydi. Ben hem gemide hem Marmaris’te adının yaşatılmasını istiyorum” diye konuştu.
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