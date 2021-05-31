'Bana Allah gibi tap' demişti: ABD'li rapçi Jay Park o sözleri için özür diledi
Güney Kore asıllı ABD'li rapçi Jay Park, tepki çeken "Bana Allah gibi tap" sözleri nedeniyle özür diledi. Ünlü rapçi, "Bu ifadeyi şarkı sözlerimde özgürce kullanmak bana düşmez. Tüm Müslüman hayranlarımdan özür diliyorum" diye konuştu.
Güney Kore asıllı ABD'li rapçi Jay Park, "MUKBANG!" isimli parçasının remix versiyonunda kullandığı, "Bana Allah gibi tap" sözlerinin ardından büyük tepki çekti.
Kendisine yöneltilen eleştirileri ilk başta önemsemeyen Park, şarkı sözlerinin "Asla saldırgan olmadığını ve saygısızlık içermediğini" söyledi. Daha sonra hayranlarının tepkisiyle karşılaşan Park, fikrini değiştirerek bir özür açıklaması yaptı.
'TÜM MÜSLÜMAN HAYRANLARIMDAN ÖZÜR DİLİYORUM'
Independent Türkçe'nin Sputnik International'dan aktardığına göre; Park, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yorumları okuduğumda şarkı sözlerimde bazılarının uğrunda ölmeye hazır olduğu bir kelime kullandığımı fark ettim. Müslümanlar için çok şey ifade eden bir kelimeyi şarkı sözlerimde özgürce kullanmak bana düşmez. Tüm Müslüman hayranlarımdan özür diliyorum."
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