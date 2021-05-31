<p>Beren Saat, 47 yaşına basan eşi Kenan Doğulu'nun doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı.</p>
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Beren Saat, 47 yaşına basan eşi Kenan Doğulu'nun doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı.

<p>Kenan Doğulu ile Bodrum'da tatilde olan Beren Saat eşinin doğum gününü unutmadı. Sosyal medya hesabından eşi Kenan Doğulu ile çekildikleri fotoğrafları paylaşan Saat altına şu notu düştü:</p>
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Kenan Doğulu ile Bodrum'da tatilde olan Beren Saat eşinin doğum gününü unutmadı. Sosyal medya hesabından eşi Kenan Doğulu ile çekildikleri fotoğrafları paylaşan Saat altına şu notu düştü:

<p><em>"Seranatın bitince suya atlayalım mı? Bu uçuşta kimse bizi tanımıyor yaramazlık yapalım mı? Yıldızların altında çıplak uyuyalım mı? Plajda yalınayak evlenelim mi? Davetiye fotoğrafımızı su altında çekelim mi? Balayına Burning Man’e gidelim mi? En büyük roller coastera da binsek mi? Göl kenarında bir festival var acaba? İstanbul’a uçaklar inmiyormuş Jazz Festivaline mi gitsek? Bu gece burada çadırda mı kalsak? Albüm mü yapsak? Ben seni bana hayır demeyişlerin için sevdim en çok, iyi ki doğdun"</em></p>
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"Seranatın bitince suya atlayalım mı? Bu uçuşta kimse bizi tanımıyor yaramazlık yapalım mı? Yıldızların altında çıplak uyuyalım mı? Plajda yalınayak evlenelim mi? Davetiye fotoğrafımızı su altında çekelim mi? Balayına Burning Man’e gidelim mi? En büyük roller coastera da binsek mi? Göl kenarında bir festival var acaba? İstanbul’a uçaklar inmiyormuş Jazz Festivaline mi gitsek? Bu gece burada çadırda mı kalsak? Albüm mü yapsak? Ben seni bana hayır demeyişlerin için sevdim en çok, iyi ki doğdun"

<p><strong>HEM İŞ HEM TATİL</strong></p><p>Beren Saat ve Kenan Doğulu, şu sıralar bir dergi çekimi için Bodrum’da bulunuyor. Ünlü çifte yakın dostları Belçim Bilgin de eşlik ediyor.</p>
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HEM İŞ HEM TATİL

Beren Saat ve Kenan Doğulu, şu sıralar bir dergi çekimi için Bodrum’da bulunuyor. Ünlü çifte yakın dostları Belçim Bilgin de eşlik ediyor.

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