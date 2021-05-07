Bandırma'da 1,5 hektarlık makilik alan yangında zarar gördü

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 1,5 hektarlık alan zarar gördü.

DHA
07 Mayıs 2021 Cuma, 17:30
Bandırma'da 1,5 hektarlık makilik alan yangında zarar gördü
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Bandırma ilçesi Levent Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden mahalleli, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edile

n çok sayıda itfaiye ekibi, yangında müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yaklaşık 1,5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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