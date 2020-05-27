Bangladeş’te Covid-19 tedavi çadırında çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi

Bangaldeşte'teki Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü çadırda yangın çıkması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

AA
27 Mayıs 2020 Çarşamba, 23:11

Bangladeş’te bir hastanenin yakınlarında yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastaları için kurulan çadırda çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin başkenti Dakka'nın Sivil Savunma Ajansı yetkililerinden Quamrul İslam, Gulshan bölgesindeki bir hastanenin dışına kurulan Kovid-19 tedavi çadırında çıkan yangında 5 kişinin öldüğünü açıkladı.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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