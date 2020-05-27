Bangladeş’te Covid-19 tedavi çadırında çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi
Bangaldeşte'teki Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü çadırda yangın çıkması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.
Bangladeş’te bir hastanenin yakınlarında yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastaları için kurulan çadırda çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi.
Ülkenin başkenti Dakka'nın Sivil Savunma Ajansı yetkililerinden Quamrul İslam, Gulshan bölgesindeki bir hastanenin dışına kurulan Kovid-19 tedavi çadırında çıkan yangında 5 kişinin öldüğünü açıkladı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Video Haberler
- Kiliseye saldırı anı kameralara yansıdı
- Uludağ'da kar yağışı başladı
- İYİ Parti, Yunanistan sınırında incelemelerde bulundu
- Havadan görüntülendi: Yine aynı görüntü
- Aç kalan bozayılar ile tilki mahallede yiyecek aradı
- Polis şiddeti bu kez Edirne'de
- 5 kişiyi alıkoyup gaspeden şüpheliden gazetecilere tekme
- Metroda koronavirüs deneyi: Herkese bulaşıyor
- 'Tarlam' dediği ormanlık arazi elinden alınınca ağladı
- AKP'li meclis üyesinin CHP'li üyeye saldırı görüntüleri