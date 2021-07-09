Bangladeş'te fabrika yangını: En az 50 kişi yanarak can verdi
Bangladeş'in başkenti Dakka yakınlarında bulunan bir gıda fabrikasında çıkan yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti.
Bangladeş'in Narayanganj şehrinde bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında en az 50 kişi yaşamını yitirdi.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
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