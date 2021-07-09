Bangladeş'te fabrika yangını: En az 50 kişi yanarak can verdi

Bangladeş'in başkenti Dakka yakınlarında bulunan bir gıda fabrikasında çıkan yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
09 Temmuz 2021 Cuma, 11:49
Bangladeş'te fabrika yangını: En az 50 kişi yanarak can verdi
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Bangladeş'in Narayanganj şehrinde bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında en az 50 kişi yaşamını yitirdi.


Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.


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