Bangladeş’te feribot battı: En az 25 kişi hayatını kaybetti
Bangladeş’in başkenti Dakka’nın güneybatısında bulunan Buriganga Nehri’nde, 50 yolcusu bulunan feribot battı. Yerel kaynaklar şimdiye kadar en az 25 ölü olduğunu belirtti.
İtfaiye şefi Mohammad Shahadat tarafından yapılan açıklamada, feribotun Dakka ile Munshiganj arasında sabah seferini yaptığı sırada battığı belirtildi. Dalgıçlı itfaiye ekibinin de destek verdiği sahil güvenlik güçleri, nehirden şimdiye kadar 25 kişinin cansız bedenini çıkardı.
Feribotta tam olarak kaç kişi olduğu belirlenemezken, yolcuların çoğunluğunun Sadarghat bölgesinden gelen işçiler olduğu ifade edildi. Kaza yerine Bangladeş donanmasının da gönderildiği bildirildi.
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