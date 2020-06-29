Bangladeş’te feribot battı: En az 25 kişi hayatını kaybetti

29 Haziran 2020 Pazartesi, 10:28

İtfaiye şefi Mohammad Shahadat tarafından yapılan açıklamada, feribotun Dakka ile Munshiganj arasında sabah seferini yaptığı sırada battığı belirtildi. Dalgıçlı itfaiye ekibinin de destek verdiği sahil güvenlik güçleri, nehirden şimdiye kadar 25 kişinin cansız bedenini çıkardı.

Feribotta tam olarak kaç kişi olduğu belirlenemezken, yolcuların çoğunluğunun Sadarghat bölgesinden gelen işçiler olduğu ifade edildi. Kaza yerine Bangladeş donanmasının da gönderildiği bildirildi.