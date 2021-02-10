Bankalarca toplanan fiziki altınların değerlemeye esas asgari milyem değerleri belirlendi

10 Şubat 2021 Çarşamba, 09:00

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan bankaların kıymetli maden alım satımına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğiyle, bu yönetmeliğin 4. maddesine bir fıkra eklendi.

Buna göre bankalar, bankalar adına kıymetli maden değerleme ve toplama hizmeti veren anlaşmalı kuyumcular ve kıymetli maden eksperleri tarafından banka müşterilerinin altın cinsinden mevduat/özel cari/katılma hesaplarına alacak kaydetmek üzere toplanan fiziki altınların, asgari olarak milyem değerleri şöyle belirlendi:

Kaynak: Reuters