Bankaların üç yılda 73 milyar liralık tahsili gecikmiş alacak satması bekleniyor

23 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

Genel kullanımda “batık krediler” olarak da ifade edilen TGA’lar kapsamında, son 12 yılda banka ve diğer finans şirketleri varlık yönetim şirketlerine ana parası 62.6 milyar lira olan TGA’yı belli bir iskonto ile sattı ve bilançolarında iyileştirmeye gitti.

Bunların karşılığında finans sektörüne 5.3 milyar TL kaynak aktardıklarını belirten Varlık Yönetim Şirketleri Derneği (VYŞB) Başkanı Sezin Ünlüdoğan, şöyle devam etti:

“Alacakları varlık yönetim şirketlerine devredilen 3 milyondan fazla müşterinin 1.2 milyonu finansal özgürlüklerine kavuşturuldu. Mevcut 2.1 milyon müşterimizin sorunlu alacaklarına çözüm yaratmak üzere 2 binden fazla kişiye istihdam sağlamaya devam ediyoruz. Müşterilerimizin 1.9 milyonu bireysel, yaklaşık 250 ticari kişilerden oluşuyor.”

HALEN 516 MİLYAR TL

Önümüzdeki döneme ilişkin yapılan projeksiyonlar ise özellikle salgının da etkisiyle TGA hacminin hızla büyüyeceği yönünde. Banka ve finans kuruluşlarının TGA satışlarının gelecek üç yılda geçmiş 12 yılın toplamını aşması bekleniyor. Ünlüdoğan, “Üç yıl için projeksiyon 73 milyar TL” diye konuştu.

VYŞB ile birlikte bu konuda özel çözüm modeli geliştirdiklerini hatırlatan PwC Danışmanlık Bölümü Başkanı Serkan Tarmur, bugün için 153 milyar lirası TGA kapsamında 516 milyar lira sorunlu kredi olduğunu söyledi. Tarmur, şuna dikkat çekti: “Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de problemli alacaklarda önümüzdeki dönemde artış olacağı öngörülüyor.”



