Bankaların yurtdışı bankalarla yaptığı swap işlemleri sıfırladı

21 Mayıs 2020 Perşembe, 17:56

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) son dönemde attığı adımlar, bankaların yurt dışı bankalarla yaptığı swap işlemlerinin günlük hacmini adeta sıfırladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) internet sitesinde yayımladığı bankaların Türk Lirası karşılığı Döviz işlemleri veri setinde, söz konusu işlemlerin günlük hacminin 11 Mayıs’ta 51 milyon dolara kadar gerilediği görüldü.

İLK SINIRLANDIRMA AĞUSTOS 2018’DE YAPILMIŞTI

Hatırlanacağı gibi, Ağustos 2018’deki kur ve faiz yükselişinden sonra BDDK yurt dışı bankalar ile yapılan türev işlemleri bankaların yasal özkaynaklarının belirli bir oranıyla sınırlandırmıştı. Bu oran kademe kademe düşürülüp vade kriteri de eklenmişti. Bu şekilde yurt dışı Türk Lirası likidite miktarı sınırlandırılmıştı. Söz konusu bu ilk düzenlemeler öncesinde 10 milyar dolara kadar yükselen günlük işlem hacmi, düzenlemeler sonrası kısa zamanda 2 milyar dolara kadar geriledi. Öte yandan yurt içi ve yurt dışı Türk Lirası likidite havuzunun keskin bir şekilde ayrılması, iki finansal piyasa arasında faiz farklarını da beraberinde getirdi. Yurt dışı piyasada oluşan faiz seviyesi de zaman zaman TCMB’nin politika faizinden negatif veya pozitif şekilde ayrıştı.

BloombergHT'den Cumhur Örnek'in haberine göre, BDDK'nın bir sonraki swap hamlesi ise 12 Nisan’da gelmişti. İşlem limitlerinde yapılan güncellemenin ardından mart ayında günlük ortalama 2.4 milyar dolar olan işlem hacmi, mayısın ilk altı işlem gününde ortalama 127 milyon dolara kadar geriledi.

Hatırlanacağı üzere BDDK, 12 Nisan tarihinde COVID-19 salgınının yol açtığı finansal risk artışınının ve ekonomiye yönelik diğer risklerin yönetilmesi için atılan adımları ve alınan tedbirleri desteklemek açısından yaptığı değerlendirme sonucunda swap işlemlerine yönelik önemli kararlar almıştı.