Bankaya giren hırsızlar elektrikli ısıtıcı çaldı

Şişli Halaskargazi Caddesi 218 numaradaki bankaya giren hırsızlar, bankanın içinde bulunan elektrikli ısıtıcı ve portatif engelli rampasını çalıp kaçtı.

(DHA)
10 Ocak 2021 Pazar, 09:39
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Olay 08.30 sıralarında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 3 şüpheli bankanın sürgülü kapısını zorlayarak açtı. Alarmın çalması üzerine hızla içeride bulunan elektrikli ısıtıcı ve portatif engelli rampasını alıp kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerinin bankadaki incelemeleri devam ediyor. 


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