Banu Alkan'ın kanser tedavisi gören ablası hayatını kaybetti
Sanatçı Banu Alkan'ın ablası Fehime Alkan'ın bu sabah Altınoluk'ta hayatını kaybetti.
Ünlüler dünyasından ölüm ve hastalık haberleri vermesiyle bilinen 'Faleket tellalı' lakaplı Onur Akay, oyuncu Banu Alkan'ın uzun süredir kanser tedavisi gören ablası Fehime Alkan'ın, bu sabah saat 07.00'da Altınoluk'ta hayatını kaybettiğini bildirdi.
Banu Alkan'ın haberi alır almaz Altınoluk'a gittiği ve ablasını, annesi ve babasının mezarının bulunduğu Altınoluk'ta son yolculuğuna uğurladığı öğrenildi.
Video Haberler
- 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti
- Yılın ilk yavru aslanlarına ilginç isim önerileri
- Kamu hastanelerinde bir ilk!
- Eğlence sahnesi çekeceğiz diyerek parti düzenlediler
- Sarıyer’de polis evinde korkutan yangın
- Tokat'taki feci kaza anları kameraya yansıdı
- Beykoz'da düğün konvoyunda rezaletin görüntüleri
- Yarım milyon dolarlık tabloyu 'yanlışlıkla' boyadılar
- Kılıçdaroğlu'dan Aslı Özkısırlar tepkisi: Çok öfkeliyim
- Avcılar'da skandal olayın görüntüleri!
En Çok Okunan Haberler
- İmzalı bildirimizi uyku sersemi okumuşlar
- Emekli Tuğamiral Ertürk'ten Soylu'ya çok sert tepki
- Kaygı verici
- 103 emekli amiralden Montrö ve gericilik bildirisi
- Erdoğan'dan ilk hamle
- Hakan Bayrakçı canlı yayında çılgına döndü
- 'Zevzeklik' diyeceğine teşekkür etmeli
- Soylu, emniyet ve komutanlıklardan ortak paylaşım
- Günler sonra ilk açıklama: Kelime bulmakta zorlanıyorum
- Sivil darbecilere mahsus özellik