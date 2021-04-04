Banu Alkan'ın kanser tedavisi gören ablası hayatını kaybetti

Sanatçı Banu Alkan'ın ablası Fehime Alkan'ın bu sabah Altınoluk'ta hayatını kaybetti.

DHA
04 Nisan 2021 Pazar, 23:24
Banu Alkan'ın kanser tedavisi gören ablası hayatını kaybetti
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Ünlüler dünyasından ölüm ve hastalık haberleri vermesiyle bilinen 'Faleket tellalı' lakaplı Onur Akay, oyuncu Banu Alkan'ın uzun süredir kanser tedavisi gören ablası Fehime Alkan'ın, bu sabah saat 07.00'da Altınoluk'ta hayatını kaybettiğini bildirdi.

Banu Alkan'ın haberi alır almaz Altınoluk'a gittiği ve ablasını, annesi ve babasının mezarının bulunduğu Altınoluk'ta son yolculuğuna uğurladığı öğrenildi. 


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