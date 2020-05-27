27 Mayıs 2020 Çarşamba, 18:17

İzmir’de cami hoparlörlerinden çalınan Çav Bella marşının videosunu paylaştığı için cezaevine giren CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir’in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Özdemir'in avukatı Süleyman Karadağ, mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesinde koronavirüs sürecinde kabul edilen infaz indirim yasasını hatırlatmış ve "Ülke genelinde binlerce hükümlü tahliye edilmiş hatta tüm ülkenin tanıdığı mafya liderleri de bu yasadan faydalanmıştır. Fakat aynı duyarlılık suç işlediği sabit olmayan müvekkilim için gösterilmemiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Özdemir’in avukatı Süleyman Karadağ İzmir 3’üncü Sulh Ceza Hakimliğine sunduğu itiraz dilekçesinde, Türkiye’nin yüzde 99’nun Müslüman olduğuna dikkat çekerek, “Müvekkilim kimi kime karşı kışkırtacaktır?” diye sormuştu.

'EN İLGİNÇ TUTUKLAMA GEREKÇESİ'

Özdemir’in tutuklanmasına “Kasıt var” diye gerekçe gösterilen Twitter’daki karakter kısıtı nedeniyle ardı ardına yapılan 4 paylaşım hakkında da Karadağ, “Meslek hayatım boyunca gördüğüm en ilginç tutuklama gerekçesi" demişti.

Özdemir'in koronavirüs sürecinde tutuklandığının altını çizen Karadağ, Meclis'te kabul edilen infaz indirim yasasını hatırlatarak, "Ülke genelinde binlerce hükümlü tahliye edilmiş hatta tüm ülkenin tanıdığı mafya liderleri de bu yasadan faydalanmıştır. Fakat aynı duyarlılık suç işlediği sabit olmayan müvekkilim için gösterilmemiştir" ifadelerini kullanmıştı.