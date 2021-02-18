Bar olarak faaliyet gösteriyordu, İslam döneminden kalma hamam olduğu ortaya çıktı

18 Şubat 2021 Perşembe, 16:02

Binanın hamam olduğuna işaret eden tarihi bir belge olsa da bu konuda bir fikir birliği yoktu. Çünkü mekanın retro görüntüsünün, 1920'lerin başında tapas barı ve üstündeki oteli yapan mimarın neomudejar denen, İslami motifler içeren mimari bir üsluptan etkilenmesi sonucu ortaya çıktığı düşünülüyordu.

Barın sahiplerinden Antonio Castro bu konuda şöyle konuştu:

"Burada hamam olduğu söyleniyordu fakat buna bütün tarihçiler ikna olmadı. Bazı tarihçiler, yapının çok daha sonra inşa edildiğini düşünüyordu."

The Guardian'ın aktardığına göre, geçen yaz pandemiyi ve bölgede sürdürülen yol çalışmalarını fırsat bilen işyerinin sahipleri, yenileme çalışmalarına başlamıştı. Bu çalışmalar hamama giden yolu açtı. Zira Castro "Bazı çalışmalar yürütüyorduk ve aramızda bir arkeolog vardı. Hamam bu şekilde keşfedildi" dedi.

Ekipteki arkeolog Alvaro Jimenez, söylentileri duyduğunu ancak pek çok kişi gibi kendisinin de hamamın hayal ürünü olduğunu düşündüğünü söyledi. Ancak ekip, temmuz ayında çalışmalarını sürdürürken sekiz köşeli yıldız şeklinde tavanda bir pencere keşfetti. Jimenez şu ifadeleri kullandı:

"Pencerelerden birini görür görmez ne olduğunu anladık. Hamamdan başka bir şey olamazdı. Sadece pencere motifini takip etmemiz gerekiyordu."

Çalışmalarını sürdüren ekip, 12. yüzyıla kadar uzanan harika bir tasarımı ortaya çıkardı. Bu tarihlerde Berberi hanedanı Muvahhidler, İspanya'da Portekiz'de ve Kuzey Afrika'nın büyük bir bölümünde hüküm sürüyordu.

Restorasyon çalışmalarında birbirinden farklı şekillerde ve boyutlarda 88 pencere ortaya çıkarıldı. Jimenez, beyaz kireç harcıyla geometrik çizgiler, daireler ve kareler işlendiğini, kırmızı aşıboyasıyla sekiz köşeli yıldızlar ve sekiz yapraklı rozetler çizildiğini ve bu iki tasarımın, pencerelerin farklı geometrik şekillerine uyum sağladığını söyledi ve ekledi:

"Bu hamamın sağlam süslemeleri dekoratif açıdan, İber yarımadasındaki bilinen hamamların hepsinden daha büyük."

Kaynak: Independent Türkçe