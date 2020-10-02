Baraj doluluğu kritik seviyede, İBB uyardı: Tasarruf yapalım

02 Ekim 2020 Cuma, 17:00

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verileri, yaklaşık 10 gün önce İstanbul’daki barajların yüzde 39.9 dolu olduğunu göstermiş, bunun da son beş yılın en düşük seviyesi olduğu belirtilmişti.

İSKİ’nin güncel verilerine göre ise ekim ayının başında doluluk oranı yüzde 36.71 olarak kayda geçti. Ekim 2020’deki doluluk oranının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.04 az olması dikkat geçti.

İBB Sözcüsü Ongun, eylül ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğin belirtirken, yağışların da yüzde 60 azaldığını dile getirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan sözcü, “Hijyen önlemlerini aksatmadan su kullanımında tasarrufa lütfen özen gösterelim” ifadesini kullandı.