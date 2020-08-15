Barca 8 yedi, Katalan başkenti karıştı!

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 08:46

Barcelona'nın Bayern'den 8 gol yemesi Katalan başkentinde ortalığı karıştırdı.

Barcelona, 1946'da İspanya Kral Kupası maçında Sevilla'ya kaybettiği 8-0'lık maçtan bu yana ilk kez bir resmi maçta 8 gol yedi.

Barcelona Başkanı Josep Bartomeu değişim sinyalleri verdi. Savunmanın deneyimli ismi Gerard Pique'nin "Değişime hazırım" sözünün doğru olduğunu söyleyen Bartomeu: "Teknik direktörümüz Quique Setien ile yollarımızı ayırmayı düşünmüyoruz" dedi.

Messi başta olmak üzere birçok isim tartışılırken, başkan Bartomeu'nun da istifaya davet edildi.

Marca 8-2'lik skoru "Utanç gecesi" olarak okurlarına duyurdu.

İspanyol manşetleri bugün “Tarihsel aşağılama”, “Utanç verici dönem sonu” ve “Utanç” şeklinde başlıklarıyla çıktı.Barcelona'nın Katalan Milli Takımı kimliği de anımsatıldı. Kulübün kapısına siyah çelenk bırakıldı, sprey boya ile "Utamazlar.." yazıldı.