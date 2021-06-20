Barcelona Başkanı Laporta: “Çok kötü durumdayız”
Barcelona Başkanı Joan Laporta, kulübün ekonomik anlamda çok zor durumda olduğunu söyledi.
Katalan ekibinde üç ay önce yapılan seçimlerde kulüp başkanlığına ikinci kez seçilen Joan Laporta, İspanya’da yayın yapan La Vanguardia’ya açıklamalarda bulundu. Laporta, kulübün ekonomik anlamda zor durumda olduğunu vurgularken maaş yükünün fazla olduğunu dile getirdi.
“BEKLEDİĞİMDEN DAHA KÖTÜ DURUMDAYIZ”
Laporta şunları söyledi, “Göreve gelirken kulübü kötü durumda bulacağımızı biliyorduk ancak beklediğimizden çok daha kötü durumdayız. Bizi zorlayan sözleşmeler var. Her şey açık olacak. Olmazsa suçlu oluruz. Maaş yükümüz çok fazla ve bunlardan kurtulmak için sihir yapmamız gerekiyor. Giderler kulübün gelirinden fazla.”
“3 YA DA 4 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ”
Joan Laporta, Messi’nin kulüpte kalmasını istediğini ve bazı konularda Arjantinli yıldızın takımda olmasının avantaj olacağını belirtti. Şu ana dek serbest oyuncu statüsünde olan Sergio Aguero, Eric Garcia ve Memphis Depay’ı kadrosuna katan Barcelona’da Laporta, transfer dönemi bitmeden 3 ya da 4 transfer daha yapacaklarını söyledi.
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