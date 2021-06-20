Diego Perotti, Genoa'ya dönmek istiyor!
Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Perotti, İtalya basınına açıklamalarda bulundu.
Bu sezon başında Roma'dan Fenerbahçe'ye kiralık gelen Perotti sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe'ye katkı verememişti.
Sky Italia'ya röportaj veren Perotti, Genoa'ya dönmek istediğini açıkladı. Genoa ile duygusal bağları olduğunu söyleyen 32 yaşındaki oyuncu, "Genoa benim ve ailemin bir parçası. Oğlum burada doğru ve favori takımım Genoa. Fenerbahçe'de hala kontratım var ama net bir şey yok... Genoa'ya dönebilirim" diye konuştu.
Perotti bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 4 maçta 3 gol attı.
Video Haberler
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada
- Markette kız çocuğuna istismar! 8 yıl hapsi istendi
- Kedisini öldüren köpeğin sahibini vurdu
- Belediye meclis üyesi, eski eşini bıçakladı
- İş insanına gasp! 4 külçe altınını çaldılar
- Öksüz kalan yavru sincaplara sahip çıktılar
En Çok Okunan Haberler
- Prof. Üşümezsoy'dan çarpıcı değerlendirmeler!
- Peker'den Soylu hakkında çarpıcı 'uyuşturucu' iddiası
- Sezgin Baran Korkmaz tutuklandı
- İstanbullular korkmalı mı? Ünlü profesörden net açıklama
- Nejat İşler'in partisi belli oldu
- İşte Ateş ile Korkmaz görüşmesinin ses kaydı
- Kandilli'den depremle ilgili açıklama
- Ercan'dan İstanbul'u sallayan depremle ilgili ilk yorum
- Erdoğan'ın kuzeni dikkatleri bu kez Ersoy Dede'ye çekti
- Depremin ardından Görür'den dikkat çeken değerlendirme