Diego Perotti, Genoa'ya dönmek istiyor!

20 Haziran 2021 Pazar, 13:48

Bu sezon başında Roma'dan Fenerbahçe'ye kiralık gelen Perotti sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe'ye katkı verememişti.

Sky Italia'ya röportaj veren Perotti, Genoa'ya dönmek istediğini açıkladı. Genoa ile duygusal bağları olduğunu söyleyen 32 yaşındaki oyuncu, "Genoa benim ve ailemin bir parçası. Oğlum burada doğru ve favori takımım Genoa. Fenerbahçe'de hala kontratım var ama net bir şey yok... Genoa'ya dönebilirim" diye konuştu.

Perotti bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 4 maçta 3 gol attı.



