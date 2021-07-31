Barcelona hazırlık maçında farklı kazandı
Barcelona, hazırlık maçında Stuttgart'ı 3-0 mağlup ederken Yusuf Demir takımının ikinci golünü kaydetti.
Stuttgart ve Barcelona hazırlık maçında Almanya'da karşı karşıya geldi.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında Gimanstic'i 4-0, ikinci maçta ise Girona'yı 3-1'le geçen Barcelona, üçüncü karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
Stuttgart'ın stadı Mercedes Benz Arena'da oynana karşılaşmada Katalan ekibi yeni transferi Memphis Depay'ın golüyle öne geçerken ikinci gol Yusuf Demir'den geldi.
Antoine Griezmann'ın içeriye çevirdiği topu ağlara gönderen Yusuf Demir, Barcelona formasıyla ilk golünü kaydetmiş oldu.
Karşılaşmada Barcelona'nın diğer golünü Ruqui Puig kaydetti.
La Liga'da yeni sezon öncesinde Barcelona 4 Ağustos'ta Salzburg'la, 8 Ağustos'ta ise Joan Gamper Kupası'nda Juventus'la karşı karşıya gelecek.
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