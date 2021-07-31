Alassane Ndao, Al Ahli'ye transfer oldu

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 21:44

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Alassane Ndao ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Karagümrük formasıyla 38 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 11 gollük katkı sağlamıştı.

Ndao geçtiğimiz yılın ocak ayında Dakar Sacre Coeur takımından Karagümrük'e transfer olmuştu.

Senegalli oyuncu ile daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yanı sıra La Liga ekiplerinden Sevilla'nın da ilgilendiği iddia edilmişti.

Al Ahli'nin paylaşımı: