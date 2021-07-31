Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Morutan transferine dair açıklama
FCSB'nin sahibi Gigi Becali, Olimpiu Morutan'ın Galatasaray'a transfer olduğunu belirtirken, sarı-kırmızılıların başkanı Burak Elmas transfer iddialarına açıklama getirdi.
Romanya’da yayın yapan Sport Ro’ya açıklamalarda bulunan FCSB'nin sahibi Gigi Becali, Olimpiu Morutan’ın Galatasaray’a transfer olduğunu belirtti.
Haberde, iki kulübün son detayları görüştüğü belirtilirken önümüzdeki günlerde transferin resmiyet kazanacağı ifade edildi.
Sport Romania'ya konuşan Becali, Morutan'ın Galatasaray'a transferinin %99 ihtimalle çözüldüğünü ve artık son aşamaya geldiğini, oyuncunun çok büyük bir ihtimalle Galatasaray forması giyeceğini ekledi.
5 YILLIK SÖZLEŞME
Sport Romania'da yer alan habere göre Galatasaray ile Morutan 5 yıllık anlaşma sağladı. Transferin artık son detaylarının konuşulduğu ve oyuncunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği bildirildi.
BURAK ELMAS: "MALİYETİ NEDENİYLE GİRİŞİMİMİZ YOK"
Galatasaray Başkanı Burak Elmas da Sports Digitale kanalına yaptığı açıklamada "Morutan'ın maliyeti nedeniyle bu transfer için girişimimiz yok." dedi
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