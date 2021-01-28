Barcelona ile PSG, Messi için kapıştı

28 Ocak 2021 Perşembe, 13:05

Barcelona’da başkanlık için yarışan üç adaydan birisi olan Joan Laporta, Paris Saint Germain’in Lionel Messi’yi transfer etmek istemesini açıkça söylemesinin saygısızca olduğunu söyledi.

Barcelona’da 7 Mart’ta yapılacak seçimde başkan adaylarından olan Joan Laporta, düzenlediği basın toplantısında kulübe ve seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. Haziran’da sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi’yi kadrosuna katmak istediğini söyleyen Paris Saint Germain yetkililerine ilişkin Laporta, "Şu anda bir başkan olmaması işleri zorlaştırıyor. Kulüp Messi’ye iyi bir teklif sunmalı. Kulübün başında birisinin olmaması Messi’nin rahat bir şekilde diğer kulüplerle görüşme yapmasına imkân sağlıyor. PSG’nin bunu açıkça söylemesi saygısızca bir hareket" ifadelerini kullandı.

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Manchester City’den sezon sonu ayrılacak Eric Garcia’nın devre arası transfer döneminde takıma katılmayacağını söyleyen Laporta, sezon sonu serbest kalacak bir oyuncu için bonservis ücreti ödemeyeceklerini ifade etti. Laporta’nın yönetim ekibinde yer alması beklenen ve seçilmesi halinde kulüp ekonomisinden sorumlu olacak Jaume Giro, kulübün içinde bulunduğu ekonomik durum hakkında şunları söyledi, "Geçmişte yaptığımız şeyleri yapmaya devam edemeyiz. Borçlu olduğumuz kurumlarla ve finans kuruluşlarıyla oturup müzakere ederek yeni bir ödeme planı oluşturmak zorundayız. Kulübün ekonomik durumunu düzeltmek için yapmamız gereken ilk şey oyuncu maaşlarının azaltılması olacak. Kulüp her geçen gün daha kötüye gidiyor ve içinde bulunduğumuz durum endişe verici. Umarım bu durumu düzeltebiliriz. ‘’

Barcelona önceki gün yaptığı açıklamada kulübün mevcut borcunun 1.5 milyar dolar olduğunu açıklamıştı. 7 Mart’ta yapılacak seçimlerin posta yoluyla yapılacağı belirtildi.